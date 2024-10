Calciomercato: Pergolizzi vuole Forgione, il calciatore vuole la Reggina ma…

Sarebbe un altro ottimo rinforzo per la linea mediana

Se il reparto offensivo è ritenuto di fondamentale importanza per puntare a vincere il campionato e stuzzica maggiormente la fantasia del tifosi, altrettanto lo si può dire per il centrocampo, da sempre reparto che se ben attrezzato, riesce a mettere equilibrio tra difesa e attacco. Ed è per questo motivo che mister Pergolizzi, oltre ai validissimi confermati Barillà, Mungo e Porcino, intende dare maggiore forza alla linea mediana che contrattualmente può contare anche su Salandria. Su quest’ultimo si stanno facendo una serie di valutazioni, anche se il calciatore intende rimanere e riscattarsi dopo l’opaca stagione scorsa.

Leggi anche

Già detto di Laaribi come elemento aggiunto, giocatore di esperienza e notevole qualità, sono avviatissimi i discorsi con il reggino Cosimo Forgione. La società è in attesa di una risposta del calciatore che alla Reggina tornerebbe di corsa, ma prima vuole risolvere delle questioni strettamente personali. Sarebbe un altro ottimo rinforzo.