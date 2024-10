Calciomercato: Pippo Inzaghi chiama alla Salernitana un ex Reggina

Calciomercato in pieno fermento in tutte le serie professionistiche. Ci si muove alla ricerca di profili adeguati a migliorare gli organici e tra le società che hanno questa impellente necessità c’è certamente la Salernitana, ultima in classifica ma anche particolarmente sfortunata nel proprio percorso con 12 punti in graduatoria che potevano essere decisamente di più. La squadra gioca un buon calcio ma non riesce a produrre punti ed anche in occasione dell’ultima sfida con la Juventus, in vantaggio di una rete, si è fatta ribaltare complice pure l’espulsione di Maggiore, autore tra l’altro del gol iniziale. Il presidente Iervolino ha comunque promesso rinforzi e tra quelli richiesti dal tecnico Pippo Inzaghi, c’è anche l’esterno destro Niccolò Pierozzi.

Il giocatore, dopo la grande stagione con la maglia della Reggina con la quale ha realizzato anche quattro gol, la scorsa estate è tornato alla base, ma con la Fiorentina non è riuscito a trovare spazio in prima squadra. Fino a qualche giorno addietro sembrava ad un passo dalla Cremonese e lo stesso Pierozzi aveva accettato la nuova destinazione, poi l’inserimento deciso della Salernitana che ha richiesto l’esterno e con ogni probabilità riuscirà ad averlo con la formula del prestito secco. Inzaghi e Pierozzi a breve potrebbero essere nuovamente insieme.