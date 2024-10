Calciomercato: il Pompei non si ferma. Dopo De Luca prende anche un ex Trapani

Dodici gol nella passata stagione tra cui uno alla Reggina al Granillo e quello decisivo con il Siracusa che ha di fatto consegnato al Trapani la promozione in serie C. Arriva adesso per Besmir Balla la rescissione contrattuale proprio con il Trapani, comunicata dalla società granata e il saluto del massimo dirigente Valerio Antonini: “Bes, sei stato fondamentale per la nostra promozione e so che tra di noi c’è sempre stata stima e affetto reciproco. Dispiace che le strade sportive si dividano ma Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene, vai a Pompei e vinci il campionato, io farò il tifo per te. Ciao, amico mio“.