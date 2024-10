Calciomercato: pronto un doppio colpo del Pordenone. C’è anche Folorunsho

La Reggina ci ha provato fino a qualche giorno addietro, ma senza particolare pressing. Su Folorunsho i contatti sono stati continui e la risposta è stata sempre la stessa: vuole la serie A, in caso di B la squadra amaranto sarebbe una priorità.

Folorunsho verso il Pordenone

In realtà, anche per un sistema di gioco che è cambiato, il ds Taibi, pur manifestando più volte il desiderio di rivedere Folorunsho con la maglia della Reggina, non ha mai affondato il colpo e secondo quelle che sono le ultime indicazioni di mercato, così come scrive trivenetogoal.it, il centrocampista sarebbe invece molto vicino al Pordenone. I ramarri vorrebbero piazzare un doppio colpo di grande qualità, dopo la probabilissima partenza di Ciurria (Monza), quindi arrivare a Folorunsho e Ciciretti.