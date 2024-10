Calciomercato: anche il Pordenone cambia strategia. Otto giocatori in uscita

Girone di andata da dimenticare per il Pordenone. Ripetuti sono stati gli interventi in questa prima parte del presidente Lovisa, a volte anche molto duro con alcuni giocatori. Tre cambi tecnici ed ora una filosofia diversa in quella che sarà la prossima campagna trasferimenti, così come annunciato dal massimo dirigente a “Il Gazzettino”, dichiarazioni riportate da tuttoB: “Auguro un buon 2022 a tutti i tifosi neroverdi e li invito ad avere fiducia: noi faremo tutto ciò che è possibile per mantenere la categoria. Ciò che abbiamo fatto, soprattutto in questi ultimi anni, è stato qualcosa di veramente straordinario: la delusione che si legge in questi giorni in chi ci segue nasce probabilmente proprio da questo. Bisogna invece ricordare che se il Pordenone e Pordenone come città si consoliderà nei prossimi anni fra serie C e B sarà già, con tutto il rispetto possibile, qualcosa di assolutamente importante, altrimenti perdiamo proprio di vista la realtà.

Il mercato? In uscita ci saranno 7 o 8 giocatori che non si sono adattati alla nostra filosofia societaria. I loro sostituti? Non saranno tanti quanti quelli in uscita: la mia volontà è quella di puntare su giovani di prospettiva, ragazzi che abbiano voglia di emergere e siano altamente motivati a farlo”.

La Reggina, pur senza dichiararlo mai pubblicamente, sarebbe parte interessata ai movimenti in uscita del Pordenone, perchè se tra questi dovesse esserci anche Folorunsho, ammesso che vi siano le condizioni, potrebbe provare a riportarlo in amaranto.