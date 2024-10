Calciomercato: il presidente Caffo svela un obiettivo della Reggina

Nel corso della conferenza stampa che ha visto come protagonista il presidente Caffo, una notizia di mercato è stata lanciata dal massimo dirigente rossoblu riguardante la Reggina, nel momento in cui si è parlato di futuro: “Abbiamo parlato con qualcuno di futuro, per esempio Baldan, ma lui ha discorsi avviati con la Reggina che lo vorrebbe“.

Marco Baldan è un difensore classe 1993, di grande esperienza con precedenti importanti anche in serie C. In occasione dell’ultima stagione, con la Vibonese ha collezionato 31 presenze, siglando 2 reti.