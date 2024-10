Vibonese. Lo sfogo durissimo di Caffo: ‘Calciatori presi a mia insaputa’

Tante cose raccontate dal presidente della Vibonese Pippo Caffo in occasione della conferenza stampa diciamo di fine stagione. Primo argomento le spese affrontate: “Quest’anno abbiamo speso ottocento mila euro per gli stipendi, una cifra assurda per la D. A novembre i costi sono saliti in modo assurdo. Gli abbonamenti sottoscritti 120, in Promozione ne fanno di più, con queste cifre è impossibile fare calcio a questi livelli. A Reggio hanno preso 800mila euro di soli abbonamenti.

Hanno preso due calciatori a mia insaputa, senza avvertirmi, con commissioni agli agenti. Dovevo mandare a casa il direttore sportivo, ma sono stato zitto per amor di patria. Questi calciatori hanno firmato un biennale e uno di questi ha problemi fisici continui“.

Il futuro incerto e la cessione