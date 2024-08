Calciomercato: Ragusa, preso un difensore esperto e in arrivo un ex Reggina

“L’Asd Ragusa Calcio e il suo direttore continuano a pescare in Lega Pro, questa volta dalla Pro Sesto, e lo fanno assicurandosi le prestazioni sportive del difensore centrale Luca Iotti, classe 1995, originario di Cernusco sul Naviglio. Iotti che, calcisticamente, è nato con le giovanili del Milan: ha fatto parte anche della formazione U19 dei rossoneri, poi l’esperienza in Spagna con l’Elche Illicitano e quindi l’Ascoli, l’Olbia, il Teramo, il Feralpisalò, l’Ancona, il Mantova e, appunto, il Pro Sesto.

“Una voglia matta di iniziare. Anche perché la mia prima volta in Sicilia, così come altri compagni di squadra, e sono curioso di misurarmi con questa nuova realtà”. Luca è impaziente di potere indossare la maglia azzurra del Ragusa. E’ lui un altro dei nuovi arrivi dalle categorie superiori del gruppo affidato alle cure tecniche di mister Erra.

“Sta venendo su una squadra di un certo spessore. Un gruppo che si potrà togliere numerose soddisfazioni, con alcuni elementi che conosco e che faranno di certo la differenza in positivo. Immagino che ne verrà fuori una stagione divertente e che, speriamo, possa regalare molte soddisfazioni ai tifosi che, come mi hanno raccontato, amano seguirci anche nelle partite in trasferta. E questo, ovviamente, sarà per tutti noi del Ragusa un valore aggiunto”.

E in dirittura d’arrivo l’ex attaccante della Reggina Domenico Danti, classe 1989, anche lui per tanti anni tra i professionisti e con gli amaranto nella stagione 2010-11 in serie B.