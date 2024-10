Calciomercato: perso Rajkovic, la Puteolana si assicura Marotta ‘El Diablo’

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alessandro Marotta“. Si aspettava questo comunicato prima di poter annunciare ufficialmente il nuovo attaccante della puteolana, compagine neo promossa che ha rilevato il titolo del Casalnuovo e che adesso attende di sapere in quale girone verrà collocata.

La società, dopo aver perso Marko Rajkovic, passato alla Reggina, si è assicurata le prestazioni di un attaccante forte ed esperto come Alessandro Marotta classe 1986. Il giocatore ha trascorsi importanti in serie C e diverse presenze anche in cadetteria. Il 9 ottobre del 2011 ha fatto gol alla Reggina che però non ha prodotto punti. Indossava la maglia del Bari e gli amaranto si imposero per 3-1.

Nel 2014-15 segna l’ultima marcatura di un perentorio 4-0 subìto dalla Reggina contro il Benevento.

Pesantissimo invece quello nel 2018 a pochi minuti dalla scadere, approfittando di una grave disattenzione del portiere Confente, mette in rete dalla linea di porta. Ancora in gol nella stessa stagione, in occasione del match play off giocato a Catania. Marotta chiude la pratica con il gol del 4-1.