Calciomercato Reggina: trattative bloccate, in uscita per ora solo rifiuti

La storia è più o meno simile a quella a cui assistiamo nel corso di ogni finestra di calciomercato. Giocatori acquistati e sotto contratto, poi fuori dal progetto ed invitati a cambiare aria. E poi la solita telenovela dei rifiuti che si trascina fino all’ultimo giorno, così come accadrà anche questa volta.

Leggi anche

I rifiuti in uscita bloccano le entrate

Al momento la Reggina ha ufficializzato solo Giraudo e Aya, ma da ieri pomeriggio al centro sportivo S. Agata c’è anche Folorunsho, felicissimo di essere tornato in amaranto e questa mattina è previsto l’arrivo di Kupisz. Ma il mercato della società amaranto, che nel suo percorso per situazioni legate ad alcune coincidenze ha perso Altare e per ora Ciervo, non è stato completato per come si vorrebbe. All’appello mancano ancora un centrocampista, un altro esterno e se vi fossero le condizioni anche una seconda punta, così come richiesto da Stellone.

Leggi anche

Tutte operazioni fattibili e già programmate, se non fosse, come detto in apertura, per la solita storia legata ai rifiuti. Oggi hanno mercato ma solamente in C i vari Laribi, Regini, Faty e Tumminello, ma nessuno di questi intende muoversi. Ci sono ancora tre giorni pieni per tentare di sistemarli, ma qualora questo non dovesse riuscire, anche il mercato in entrata si fermerà qui. Ricordando che con 20 Over in organico, bisognerebbe metterne due fuori lista.