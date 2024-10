Calciomercato: Antonino Barillà apre alla Reggina. Il messaggio è chiaro

Dopo la risoluzione consensuale con il Monza, è diventato uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato, soprattutto in serie B, su di lui c’è il Como. Diverse le interviste rilasciate dal centrocampista reggino, ma quella ultima a TMW, non lascia dubbi sul desiderio del calciatore, oltre alla voglia di tornare a giocare:

“La risoluzione l’avevamo già fiutata, il mister forse aveva altre esigenze e quindi si è optato per questa soluzione. Lascio un gruppo bellissimo. Dico grazie al dottor Galliani, al presidente Berlusconi. È stato un anno pieno di aspetti positivi. Avevo bisogno di giocare, rischiavo di finire fuori lista e quindi ci siamo separati. Ma devo dire grazie a Berlusconi e Galliani. Per quello che riguarda il mio futuro, stiamo lavorando e valutando diverse soluzioni. Non scartiamo nulla. Faremo la scelta migliore. La Reggina? Non mi precludo nulla. La voglia che ho è di tornare a giocare. Ho bisogno di fare la partita, mi manca. Casa è sempre casa, ma devo aspettare”.