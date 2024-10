Calciomercato Reggina: possibili prime ufficializzazioni in giornata

Tante operazioni in atto, molte di queste si sono già concluse e pronte per essere ufficializzate. Mister Inzaghi attende i nuovi dopo aver iniziato le valutazioni sull’organico attualmente a disposizione. Il nuovo allenatore della Reggina ha già riferito al comparto tecnico (Martino-Taibi), quali saranno i calciatori da tenere e quali quelli fuori dal progetto tecnico, ma prima di ogni mossa in uscita, bisognerà attendere che vi siano delle entrate.

Servono subito i portieri

A partire dai portieri con Ravaglia e Colombi pronti ad abbracciare l’amaranto, ma in serata, salvo cambiamenti, sono previste una serie di ufficializzazioni. Arriveranno giovani e calciatori esperti, nell’elenco delle trattative ben avviate anche nomi di una certa importanza. E’ il momento di chiudere per iniziare a dare una fisionomia al gruppo.