Calciomercato, Reggina scatenata. Gli obiettivi dopo aver chiuso anche Gagliolo

Tre nomi pesanti per la difesa ed il centrocampo, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio

Annunci a pioggia sono attesi tra oggi e domani con un numero consistente di calciatori che arriveranno a disposizione di mister Inzaghi. In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto della strategia che stanno portando avanti il Dg Martino ed il Ds Taibi, quel mix di gioventù e calciatori di esperienza che nella cadetteria ha sempre portato buoni risultati.

Reggina, arrivano i nomi pesanti

E secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, insieme a Gagliolo, trattativa ormai conclusa positivamente, altri tre obiettivi e tutti di grande spessore:

“La Reggina, dopo aver chiuso per Gagliolo, vuole chiudere la trattativa anche per Luca Mazzitelli del Monza e Folorunsho del Napoli. Inoltre, i calabresi sono in contatto con Ceppitelli, che avrebbe già accettato l’offerta”.