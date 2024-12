Reggina: i rinforzi sul mercato sono necessari o relativi? Nessun dubbio

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia, scaturita al termine di una pessima prestazione della squadra, l’unico a presentarsi in sala stampa è stato il Dt Bonanno. Visibilmente amareggiato, il dirigente dopo aver fatto l’analisi del match, puntando il dito soprattutto sulla scarsa voglia e la mancata attenzione dei propri calciatori, ha risposto anche alle domande sul calciomercato.

In un primo momento ha affermato che dopo un confronto con l’allenatore e facendo una valutazione dell’organico, si è deciso di intervenire, poi ha parlato di rinforzi ritenendoli relativi, puntando invece su altri aspetti che dovrebbero caratterizzare i calciatori attualmente in organico. Siamo sicuri che qualcosa certamente si farà, perchè gli interventi sul mercato sono necessari e non relativi e anche perchè determinate caratteristiche come la personalità, il senso di appartenenza o altro, se non le hai dentro difficilmente le acquisisci.

Le dichiarazioni del Dt Bonanno

“Certo che interverremo sul mercato, abbiamo parlato con il mister e sappiamo dove farlo. La squadra ha dimostrato a tratti di essere forte, ma contano solo i fatti e ad oggi i fatti un pò ci penalizzano. Dobbiamo intervenire subito, anche se la finestra di mercato è ampia“.

“I rinforzi sono sempre relativi, questa squadra come numeri non è molto lontana da quelle che stanno in vetta. Chi indossa questa maglia deve avere la personalità giusta, attaccamento, spirito di gruppo, senso di appartenenza”.