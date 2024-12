Reggina: le sollecitazioni della società non incidono

Tutto come prima, delusione e scoramento nell'ambiente

Brutto momento per la Reggina. Due pareggi consecutivi molto contestati dai tifosi, la vetta della classifica sempre più lontana e una eliminazione dalla Coppa Italia, conseguenza di una prestazione vergognosa della squadra.

Tutto questo ha riportato scoramento e delusione nell’ambiente per una compagine che aveva illuso tutti dopo il ritorno sulla panchina di mister Trocini e quella grande vittoria sul campo della Vibonese. Errori vecchi, atteggiamento uguale a sempre, poca voglia nonostante le sollecitazioni della società che sembrano non incidere per nulla (il patron Ballarino aveva parlato ai calciatori prima di Enna, vedremo se avranno effetto le dichiarazioni del DT Bonanno).

Un gruppo di trenta calciatori può risentire di tre o quattro assenze seppur pesanti? Evidentemente si, soprattutto se fuori dai giochi ci sono quei calciatori che più degli altri hanno senso di appartenenza e spirito battagliero, oltre a essere reggini come Nino Barillà e Toti Porcino. Il primo dovrebbe tornare disponibile per la sfida con il Locri almeno questo è quello che filtra, indosserà un tutore a protezione del polso operato qualche settimana addietro.

Il resto si spera lo faccia la squadra perché un altro passo falso potrebbe davvero far dire addio a ogni possibilità di recupero. Inutile sottolineare che la compagine guidata dall’ex Cozza giocherà la partita della vita, speriamo nello stesso atteggiamento degli amaranto, quelli di casa.