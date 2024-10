Calciomercato Reggina: in attesa dell’attaccante, arriva un giovane difensore

I tempi stringono, il campionato è alle porte ed in tutte le uscite della squadra amaranto, è stata evidenziata e sottolineata anche dal tecnico, la necessità di avere un bomber in organico. Per questo motivo il Ds Taibi sta provando a chiudere in queste ore una delle due trattative in corso con Di Carmine e Galabinov. Ne arriverà ovviamente solamente uno (si spera), al quale c’è da aggiungere il giovane Tumminello e non è escluso che Adriano Montalto possa salutare.

Nel frattempo, sta per concludersi una operazione avviata da qualche settimana con il Verona per il giovane difensore centrale argentino Bruno Amione, classe 2002. Secondo quanto riportato da alfrdopedulla.com, il tutto potrebbe perfezionarsi nella giornata di oggi. Si ricorda che il primo obiettivo era Dalle Mura, per il quale la Reggina aveva già ottenuto il si per il rinnovo del prestito, poi il difensore è stato trattenuto in rosa dal nuovo allenatore viola. Continua a preoccupare la fase di stallo per ciò che concerne le operazioni in uscita. Sono sempre ferme le posizioni dei vari Rossi, Garufo, Faty, Crimi e Rubin, anche se per quest’ultimo, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, oltre al Potenza, c’è stato un inserimento anche del Siena.