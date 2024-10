Calciomercato Reggina, anche da Salerno l’ennesima conferma: serve l’attaccante

Per buoni tratti della partita è stata la Reggina a dare l’impressione di essere la squadra di categoria superiore. C’è già una certa qualità di gioco, capacità nella circolazione della palla e idee. Si attende la crescita degli esterni come Ricci e Laribi, dalle indubbie qualità tecniche, ma anche non costantemente presenti per come Aglietti vuole. Poi ci sono le conferme rappresentate da Crisetig e dall’espertissimo Hetemaj, il solito contributo di Cionek e Stavropoulos, si chiede più precisione a Di Chiara che comunque corre tantissimo, da rivedere Micai, protagonista di alcune indecisioni.

La differenza la fa… il numero nove

E poi il reparto offensivo. Per carità, la disponibilità ed il sacrificio di Montalto sono evidenti, come anche la maggiore incisività del reparto nel momento in cui sono entrati in campo Menez e Denis. Ma questa Reggina, per la sua espressione di gioco e per come ha ribadito per l’ennesima volta il tecnico amaranto, ha bisogno di qualcuno di peso e che riesca a trasformare in gol uno dei tanti palloni che arrivano in area di rigore. Alla fine, tra Salernitana e Reggina, la differenza l’ha fatto un numero nove, Bonazzoli, ma purtroppo giocava con gli avversari. Siamo arrivati a pochi giorni dall’inizio del campionato ed è arrivato il momento di accelerare i tempi. Il giovane e forte Tumminello è pronto ad unirsi al griuppo, ma Aglietti aspetta uno tra Di Carmine e Galabinov. Novità possibili nelle prossime ore.