Calciomercato Reggina: le prime due novità saranno allenatore e attaccante

Trocini sempre più lontano, il Ds Pellegrino sulla stessa strada. Lo ribadiamo, ci sarà un nuovo incontro tra la proprietà e il direttore sportivo, ma non per rimettere le cose a posto, quanto invece per concludere con una stretta di mano un percorso che si interrompe. Prima che avvenga, Ballarino intende comunque parlare di persona con Maurizio Pellegrino, visti i rapporti di amicizia che legano i due.

Ci si sta muovendo già da tempo per l’individuazione del nuovo allenatore e l’irrobustimento dell’organico. Per quello che riguarda la panchina, a prescindere da qualche telefonata, l’obiettivo numero uno rimane Rosario Pergolizzi, il tecnico che sa come si vince un campionato di serie D e soprattutto conosce benissimo l’ambiente avendo indossato da giovane la maglia amaranto. L’allenatore palermitano ha dato la sua disponibilità, tranne clamorosi ribaltamenti, dovrebbe arrivare a breve la comunicazione ufficiale.

Altrettanto veritiera è la volontà di portare a Reggio l’attaccante esterno dell’Altamura Nicola Loiodice, giocatore di grandi qualità tecniche e protagonista di due promozioni dalla D alla C. E’ un profilo che piace moltissimo alla società, non rappresenta per caratteristiche fisiche il classico centravanti, ma sa bene come si fa gol ed è impacabile sui calci piazzati, oltre a essere un eccellente assist man. La Reggina, però, deve superare una nutrita concorrenza che c’è sul calciatore.