Calciomercato Reggina: dopo Patierno sfuma anche Comi?

Dopo la firma di Patierno con il Casarano, anche il secondo obiettivo in attacco della Reggina sembra sfumare. La notizia arriva dai colleghi del giornale La Prealpina che scrivono:

“Va’ dove ti porta il cuore, magari con qualche decina di migliaia di euro in più nel portafoglio. Normale per un professionista e soprattutto per un attaccante che in carriera ha scollinato oltre i 100 gol. La scelta di Gianmario Comi spiazza la Pro Patria e la Reggina, le due società di serie D che gli hanno fatto la corte anche con allettanti proposte economiche. Proposte declinate: il bomber sembra aver accettato le offerte della sua Pro”.