Calciomercato Reggina: Montalto no, si guarda in casa Campobasso?

Adriano Montalto è il sogno dei tifosi, ma la notizia lanciata da Il Mattino (“Dovrebbe firmare a breve“) non ha trovato riscontri. Secondo fonti vicine al calciatore nessuna chiamata è mai arrivata all’attaccante della Casertana dalla società amaranto e ad oggi anche sul piano economico è decisamente inavvicinabile. Anche sponda Reggina, seppur non attraverso dichiarazioni ufficiali, fanno sapere che la notizia è totalmente infondata. Tra l’altro su Montalto c’è l’interesse di due club di serie C che puntano a vincere il campionato (Avellino e Benevento) che sarebbero fortemente interessati al calciatore. Poi nel calciomercato, abbiamo imparato che può succedere qualsiasi cosa.

Sempre sul fronte offensivo, più percorribile la strada che porta ad Antonio Di Nardo, ultima stagione da grande protagonista con il Campobasso e quindi centravanti che mister Pergolizzi conosce benissimo. Tredici reti nella stagione regolare, quattro nella poule scudetto, classe 98, ultimi tre campionati sempre in doppia cifra. Come spesso accade agli allenatori che si spostano da una squadra all’altra, a loro vengono accostati anche alcuni calciatori, ma Di Nardo potrebbe essere comunque un obiettivo reale.