Calciomercato Reggina: per il momento Ba non si muove

Ultime ore utili per completare le operazioni avviate, anche se per quello che riguarda il girone I, soprattutto per le formazioni di testa, si è mosso poco o nulla.

La Reggina sperava nel colpo grosso e dopo aver preso Grillo, puntava a completare la batteria degli esterni offensivi con Convitto in uscita dal Siracusa, ma l’operazione per una serie di motivi non si è conclusa. Gli aretusei hanno alzato un muro rispetto all’interesse degli amaranto, evitando di rinforzare uan diretta concorrente e allo stesso tempo per una soluzione economica ritenuta non del tutto convincente.

Conseguenzialmente la Reggina ha agito più o meno allo stesso modo rispetto alla questione Ba. Il giocatore vuole andare via, il Siracusa al centrocampista è fortemente interessato, ma se ne parlerà più avanti. La cessione probabilmente avverrà, ma non in questa sessione di calciomercato.