Calciomercato Reggina: dopo Bonacchi si attendono notizie su Ba

La scorsa estate, insieme al blocco di calciatori confermati e diversi nuovi elementi, erano stati accolti con l’apprezzamento dei tifosi due giocatori fortemente voluti dall’ex tecnico amaranto Pergolizzi.

Racine Ba, nella passata stagione in forza al Trapani e Christian Bonacchi al Campobasso. Per entrambi grandi prestazioni e campionati vinti con le rispettive squadre. Certezze che si sono anche rivelate tali nella prima parte di campionato per rendimento e presenza in campo.

Poi una espulsione nel contesto di una gara incredibile con l’Acireale, sospesa e ripresa successivamente, ha fortemente condizionato il centrocampista, escluso poi dalle scelte iniziali fino a modificarne in maniera radicale il suo percorso, tanto da portare il ragazzo a chiedere la cessione. Discorso simile per Bonacchi, ritenuto dai più come uno dei migliori, decisivo in diverse gare e titolare inamovibile con l’ex tecnico della Reggina.

Dall’arrivo di Trocini il calciatore non ha trovato più spazio fino alla decisione di liberarsene. Oggi si chiude la sessione dicembrina del mercato riservato ai dilettanti e l’altra notizia potrebbe essere la cessione anche di Ba, ma da quello che filtra la società amaranto non intende farlo adesso, visto che il centrocampista sembra abbia scelto il Siracusa come nuova destinazione.