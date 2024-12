Ex Reggina: Rajkovic ‘scrive’ dopo l’addio molto discusso con gli amaranto

Una situazione che ha fatto molto discutere quella che ha riguardato l’addio dell’attaccante serbo Marko Rajkovic, fortemente voluto dalla Reggina la scorsa estate, atteso per lungo tempo dopo l’infortunio avvenuto il primo giorno di allenamento, autore del gol vittoria con il Ragusa e poi lasciato andare per un problema legato al suo visto.

Un addio che ha scatenato reazioni e polemiche non tanto per le qualità dell’attaccante che si è visto pochissimo con la maglia amaranto, quanto per le modalità dell’addio, visto che qualche settimana dopo il giocatore si è regolarmente accasato al Brindisi e nelle tre partite giocate, oltre ad aver guadagnato la sua squadra ben sette punti, il serbo ha realizzato anche tre reti, una di queste utile a battere la capolista Nocerina.

In risposta alle accuse di un tifoso, il calciatore su Instagram ha voluto fare una precisazione: “Non parlare di cose che non conosci. Il fatto di non aver mai detto una parola contro la Reggina è la mia grandezza e il mio rispetto per il club. Pochi giocatori si comporterebbero così se accadesse quello che è successo a me, dovresti rispettarlo e non scrivere sciocchezze”.