Calciomercato Reggina: le priorità del club prima di arrivare agli attaccanti

Si avvicina la fine di giugno e per le prime comunicazioni rispetto a operazioni di mercato, pur senza averlo mai dichiarato pubblicamente, la Reggina attenderà la presentazione ufficiale del tecnico Rosario Pergolizzi. Va ricordato che quest’ultimo, essendo sotto contratto con il Campobasso, potrà presentarsi a tifosi e stampa a partire dal primo di luglio. Su Gazzetta del Sud si ipotizzano le strategie che il club starebbe portando avanti riguardo scelte e priorità: “Nei giorni scorsi il patron Ballarino è stato a Reggio e ha avuto degli incontri con altre figure del club, finalizzati a programmare la prossima stagione. Due i punti, uno tecnico e l’altro organizzativo. Per quello che riguarda il primo aspetto, dopo i rinnovi di Renelus, Porcino e Adejo, il focus si dovrebbe spostare sugli Under. L’attenzione in questo momento è soprattutto sul portiere, poi si passerà ai colpi importanti che si attendono soprattutto in attacco. Il club ha già un ventaglio di opzioni per la linea offensiva. Anche perché questo calciomercato sarà caratterizzato dal fatto che saranno forse più i calciatori di serie D a desiderare la Reggina che non il club a cercarli.

Diverso è il discorso per eventuali nomi provenienti da categorie superiori. Qualche idea c’è ma solo a operazioni concluse si capirà se prendere giocatori fuori categoria per l’attacco rientra nel budget amaranto“.