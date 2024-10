Calciomercato Reggina: subito Bayeye, poi due cessioni e due rescissioni

Due operazioni in entrata che la Reggina sta cercando di chiudere. La prima dovrebbe essere in dirittura d’arrivo e riguarda l’esterno destro Brian Bayeye di proprietà del Torino, lo scorso anno grande stagione al Catanzaro. La società amaranto ha accelerato e superato una nutrita concorrenza, non è escluso che il calciatore possa arrivare prima della partita interna con il Sud Tirol. L’obiettivo confermato a centrocampo è Hernani, ma per lui bisognerà attendere probabilmente la prossima settimana.

Le operazioni in uscita

Già detto di Gavioli alla Pro Patria ed Ejjaki alla Fermana, si profila un accordo di rescissione tra la Reggina, Laribi e Marcucci, giocatori che ad oggi non hanno ricevuto particolari richieste. Su Montalto sorpasso della Reggiana su Avellino e Foggia, mentre su Situm è entrato deciso il Catanzaro.