Squalifica Inzaghi, la Reggina non ci sta. Il tecnico vuole andare in panchina

La Reggina vuole vederci chiaro, non accetterà passivamente la decisione del Giudice Sportivo

La notizia della squalifica del tecnico Inzaghi ha colto di sorpresa la società amaranto e la reazione da parte del club non si è fatta attendere. Immediata la richiesta degli atti ufficiali per capire effettivamente cosa sia successo, insomma la Reggina vuole vederci chiaro: “La Reggina, appreso inaspettatamente della squalifica irrogata nei confronti dell’allenatore Filippo Inzaghi, comunica di avere formulato richiesta degli atti ufficiali della gara Ternana – Reggina del 21 agosto scorso per approfondire l’accaduto e valutare l’eventuale impugnazione della sanzione avanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC“.

Resta adesso da capire quali saranno i tempi per consentire eventualmente a Pippo Inzaghi di poter essere regolarmente in panchina per la prima casalinga della stagione della sua Reggina. Gara alla quale il tecnico ha ripetutamente dichiarato di tenerci moltissimo.