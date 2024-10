Calciomercato Reggina: a sorpresa due senatori in uscita?

Poco tempo a disposizione per consegnare a mister Stellone, si attende ancora l’ufficialità, un organico adeguato per dare il via intanto al raduno della Reggina e di seguito alla fase di ritiro. Tanti i nomi sul taccuino di Taibi diversi dei quali molto vicini alla chiusura della trattativa.

Saranno diverse le uscite

Se almeno otto sono segnalate le operazioni in entrata, potrebbero essere più o meno uguali i movimenti in uscita. Già detto di Nicolò Bianchi molto vicino al Cesena, si sta cercando collocazione anche per l’esterno Situm, mentre Ricci e Laribi risultano fuori dal progetto tecnico. Ricordando che Denis, Lakicevic, Aglietti e Stavropoulos, quest’ultimo già accasatosi altrove, hanno terminato il loro percorso lo scorso 30 giugno, altri due calciatori potrebbero dire addio alla Reggina, nomi che invece si dava per scontato proseguissero il loro percorso.

Parliamo di Nicola Bellomo, uno dei veterani del gruppo arrivato nel gennaio del 2019, fresco di rinnovo ma che con Stellone nella seconda parte di stagione ha trovato poco spazio e Crisetig. Il primo gradirebbe come piazza alternativa in B ovviamente il Bari, per il centrocampista mancino, invece, le richieste non mancano. Anche l’ex Crotone ha firmato un rinnovo di contratto che lo lega alla Reggina fino al 2024. Da capire se è la società a volerlo cedere, oppure il centrocampista ha chiesto di cambiare aria.