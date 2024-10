Calciomercato Reggina, scambio Bellomo-Montalto le dichiarazioni di mister Auteri

E’ ancora in piedi la trattativa per uno scambio alla pari tra la Reggina ed il Bari. Bellomo tornerebbe a casa, Montalto in serie B. Abbiamo già scritto di un discorso avviato ma che aspetta ancora un si.

Leggi anche

Le parole di Auteri su Montalto

Quel si che attende la Reggina è legato all’ultima parola spettante al Bari, dopo aver parlato con il suo tecnico Auteri che oggi, i conferenza stampa, ha fatto un passaggio proprio su Montalto: “Montalto? Lo abbiamo scelto e ci ha scelto. Non capisco tutte queste voci. Ha giocato e giocherà. Alcune cose appartengono alla società, deve prevalere il bene comune. Lo ritengo un calciatore importante, così come lo ritenevo Simeri”.

E proprio il recentissimo precedente legato alla posizione di Simeri (passato all’Ascoli) che potrebbe risolvere positivamente lo scambio, visto che poi a decidere è comunque la società.