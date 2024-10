Calciomercato Reggina: pronto l’addio di un altro protagonista della promozione

Rimarrà nella storia della Reggina il gruppo guidato da mister Toscano e che ha conquistato la promozione in serie B. Non solo per il traguardo raggiunto, ma anche per i tanti record acquisiti e difficilmente battibili.

Leggi anche

Il prossimo addio quello di Ciccio De Rose

Sono in tanti nel corso delle due sessioni di calciomercato di quegli eroi ad aver salutato la Reggina, adesso sembra imminente anche l’addio del capitano di quelle battaglie, Ciccio De Rose. Il Palermo, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, si è fatto sotto e la trattativa sarebbe in stato avanzato: “Il Palermo prepara il colpo per il centrocampo. E’ in stato avanzato la trattativa per Francesco De Rose, classe 1987, in scadenza di contratto con la Reggina, uno dei grandi protagonisti della promozione dalla Serie C. Il Palermo l’ha individuato come il principale obiettivo per la sessione di gennaio, l’operazione può sbloccarsi molto presto”.