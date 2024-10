Calciomercato Reggina: scambio Bellomo-Montalto, manca un solo si

Il calciomercato, come dice il DG Tempestilli, non è così semplice come può sembrare dall’esterno, in modo particolare la sessione invernale dove, in mancanza di liquidità per tutti, si cercano soluzioni favorevoli e qualche scambio.

Il mercato fatto di prestiti e scambi

Ed è in quest’ottica che la Reggina sta provando ad operare. Con il Genoa ha iniziato un percorso già dalla scorsa estate fatto di prestiti che riguardano giovani calciatori, adesso, per esempio con il Bari, dopo la cessione di Rolando, si è iniziato un nuovo discorso che riguarda lo scambio tra Bellomo e Montalto.

Reggina: Bellomo-Montalto, manca un si

La proposta è stata fatta, l’attaccante sarebbe felice di poter indossare la maglia della Reggina e tornare in serie B, altrettanto interessante è ritenuta da Bellomo che accetterebbe solo per il Bari un suo eventuale ritorno in serie C. Ed allora cosa manca per chiudere l’operazione? Manca l’ultimo si, quello appunto del Bari e del suo tecnico Auteri che potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’arrivo di Montalto non esclude anche quello di Iemmello, per il quale la Reggina sta continuando a pressare.