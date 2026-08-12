Calciomercato: l’ex Reggina Leo Bevilacqua riparte dalla Sardegna
Il talentuoso calciatore è cresciuto nel settore giovanile della Juventus
12 Agosto 2026 - 15:06 | Redazione
Talento puro e classe sopraffina. La Reggina lo ha riportato nella città natale nello scorso campionato, anche se le sue qualità Leo Bevilacqua è riuscito a metterle in mostra solo a sprazzi. Conclusa la stagione con gli amaranto, il calciatore inizia una nuova esperienza in Sardegna. Questo il comunicato dell’Ilvamaddalena 1903: “Leonardo BEVILACQUA è un attaccante del 2003, proveniente dalla Reggina.
E’ cresciuto nelle giovanili della Juventus, per poi passare al Parma e al Perugia“.
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