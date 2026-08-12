Calciomercato: l’ex Reggina Leo Bevilacqua riparte dalla Sardegna

Talento puro e classe sopraffina. La Reggina lo ha riportato nella città natale nello scorso campionato, anche se le sue qualità Leo Bevilacqua è riuscito a metterle in mostra solo a sprazzi. Conclusa la stagione con gli amaranto, il calciatore inizia una nuova esperienza in Sardegna. Questo il comunicato dell’Ilvamaddalena 1903: “Leonardo BEVILACQUA è un attaccante del 2003, proveniente dalla Reggina.

E’ cresciuto nelle giovanili della Juventus, per poi passare al Parma e al Perugia“.