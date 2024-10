Calciomercato Reggina: pressing su Bianchi e Galabinov

In attesa che succeda qualcosa anche in entrata, diversi sono i calciatori amaranto attenzionati

Si aspetta di entrare nel vivo del calciomercato. La Reggina partirà in ritardo nonostante diversi dialoghi già avviati da tempo, ma con una decisione, forse quella più importante, che tarda ad arrivare e riguarda la conduzione tecnica. Taibi aveva già trovato l’accordo con mister Stellone, da capire adesso quali siano le intenzioni della società.

Leggi anche

Bianchi e Galabinov sul mercato

Nel frattempo continua l’interesse di altre società verso i calciatori della Reggina. Mimmo Toscano punta ad avere i “suoi” uomini a Cesena per tentare l’ennesima promozione della sua carriera e tra gli altri, la società romagnola ha messo nel mirino Nicolò Bianchi. Il centrocampista la scorsa stagione ha rinnovato il contratto con la società amaranto per altre due stagioni, ma il passaggio al Cesena è più che una ipotesi. L’Avellino per il prossimo campionato punta decisamente alla promozione e vuole ripartire da un attacco di primissimo livello. Il sogno è Andrey Galabinov, il bulgaro già in Irpinia nella stagione 2013-14 ed autore di 15 reti, ha un contratto con la Reggina per altre due stagioni e con un ingaggio di alto livello anche per una serie B. Ripetiamo, è un sogno, dipenderà soprattutto dalla volontà del calciatore.