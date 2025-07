Calciomercato, seried24: ‘Reggina, è fatta per Blondett, quasi per Di Grazia’

Ormai prossimi i colpi importanti annunciati in conferenza stampa

“Questione di ore per l’ufficialità di Edoardo Blondett, difensore centrale classe ’92, che oggi firmerà il contratto e si unirà al gruppo guidato da Bruno Trocini. Per lui si tratta di un ritorno a casa, in una piazza che conosce bene e dove ha già lasciato ottimi ricordi nella stagione 2019/20.

Prima vera esperienza in Serie D, dopo una lunga carriera trascorsa tra i professionisti. Nell’ultima stagione ha giocato con il Sorrento, collezionando ben 31 presenze: ora a Reggio, è chiamato a guidare la retroguardia con personalità ed esperienza.

E non è finita qui: tra oggi pomeriggio e domani è attesa la definizione dell’accordo con Andrea Di Grazia. Anche l’ex Siracusa è molto vicino al trasferimento in amaranto. Nella passata stagione ha collezionato 25 presenze condite da 5 gol e 9 assis