Calciomercato Reggina: cambia l’obiettivo sulla corsia di destra

Tutto fermo, invece, per Hernani, trattativa complessa. Ancora due giorni a disposizione per le ultime trattative

Ultimi due giorni per completare le operazioni in entrata ed uscita. La Reggina è ancora impegnata sul calciomercato per definire il proprio organico con due obiettivi nel mirino, ma solo se ne varrà la pena. Un centrocampista con la trattativa per Hernani che non si sblocca ed un terzino destro. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, sarebbe cambiato l’obiettivo:

Cambia l’obiettivo a destra

“La Reggina vuole un altro rinforzo per la fascia destra, ma non aspetta più Bayeye in uscita dal Torino. Ora l’obiettivo a sorpresa è Devid Eugene Bouah, classe 2001, terzino della Roma: c’è già un’intesa di massima e la trattativa sta procedendo. In corsa anche Ferrarini della Fiorentina, nome trattato già nei giorni scorsi”.