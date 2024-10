Calciomercato: la Reggina vicina a Camporese, quasi fatta per Obi

Un difensore bravo e giovane. La Reggina è alla ricerca di un elemento che possa affiancare calciatori più esperti già presenti in organico, così come è stato lo scorso anno per Amione. Il ds Taibi vuole arrivare a Michele Camporese, di proprietà del Pordenone, lo scorso anno nella seconda parte di stagione al Cosenza, squadra con la quale ha realizzato 5 reti in 13 presenze. Decisamente un difensore con il vizietto del gol, alcuni di quelli segnati in maglia rossoblu, molto pesanti. Ed è proprio il Cosenza la società contro la quale bisognerà giocarsela per riuscire a convincere il calciatore ad accettare la proposta amaranto che dovrebbe essere di tre anni.

Da alfredipedulla.com altre novità dopo la notizia della chiusura per l’attaccante della Sampdoria Di Stefano, con la trattativa quasi chiusa per Obi, giocatore già seguito lo scorso anno e poi andato a Salerno.

Arriva il centrocampista Obi