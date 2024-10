Calciomercato Reggina: trattativa chiusa con la Samp per un giovane attaccante

“La Reggina chiude una trattativa che vi avevamo anticipato oltre 20 giorni. Si tratta di Lorenzo Di Stefano, classe 2002, attaccante grande protagonista con la Primavera della Samp. Operazione ormai definita nelle ultime ore, Di Stefano sarà presto a disposizione di Pippo Inzaghi“. Lo scrive il sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com. Molto avviata anche la trattativa con il Bologna per il portiere Ravaglia, così come vi avevamo anticipato questa mattina.

