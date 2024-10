Calciomercato Reggina, portieri: quattro nomi, ma la corsa sembra a due

C’è una priorità. Si sta muovendo in questo senso la Reggina sul calciomercato perchè è assolutamente necessario consegnare al più presto la coppia di portieri al tecnico Inzaghi, l’inizio ufficiale della preparazione è alle porte.

Leggi anche

I portieri in lista

Diversi i nomi accostati in questi giorni alla squadra amaranto, il più prestigoso quello di Sirigu che comunque starebbe aspettando una chiamata dalla serie A ed ha un ingaggio consistente. Il Monza, società con la quale c’è un filo diretto e che probabilmente metterà sul piatto alcuni calciatori a disposizione del Ds Taibi, ha ribadito la ferma volontà a trattenere Di Gregorio, reduce da una grande stagione e riscattato dalla società brianzola per quattro milioni di euro dall’Inter. La Reggina non ha mollato la pista Micai, ma il tempo massimo di attesa sta per scadere. C’è un contratto in atto piuttosto pesante e l’accordo a tre, insieme a Salernitana ed il procuratore del portiere non si è ancora trovato. Ed allora possibile che ci si orienti verso Federico Ravaglia, classe 99 ancora Under, di proprietà del Bologna, lo scorso anno una buona stagione a Frosinone. Tutto lascia pensare che entro lunedi arrivi qualcuno. Ricordiamo che dovranno essere acquistati due portieri.