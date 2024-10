Alfredo Pedullà sul mercato della Reggina. Tanti nomi importanti, tre del Benevento

Dopo la presentazione di Pippo Inzaghi che ha fatto registrare un nuovo picco di entusiasmo tra i tifosi, adesso ci si concentra sul calciomercato. I nomi che circolano sono tutti di calciatori importanti ed anche di categoria superiore. Il punto sui possibili acquisti della Reggina, su alfredopedulla.com

“La Reggina adesso forzerà sul mercato per consegnare a Pippo Inzaghi i primi regali. Vi abbiamo anticipato il forte interesse per Modolo, confermiamo la pista Barba di tre giorni fa, anche se c’è concorrenza (Pisa e non solo). In lista anche Cristian Dell’Orco che per il Perugia è un autentico pilastro. Proposto anche Gagliolo. A centrocampo riflettori su Ionita, non incedibile a Benevento, che a Inzaghi piace molto. Un sogno è Roberto Insigne che ha avuto un grande rapporto con Super Pippo sempre in Campania, ma bisogna fare i conti con cartellino e ingaggio. In sintesi, è un’operazione costosa”.