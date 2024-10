Calciomercato Reggina: è arrivato Canotto, già a disposizione di Inzaghi

Gagliolo annunciato, Gagliolo è arrivato. Secondo quanto dichiarato da mister Inzaghi, con il difensore ex Salernitana il reparto arretrato potrebbe essere stato completato. Sarà così? Vedremo in base a quelle che sono le valutazioni che farà lo stesso allenatore insieme ai responsabili del settore tecnico. Niccolò Pierozzi e Situm sono i due calciatori impiegati come quarti di destra nell’ultimo allenamento congiunto contro il Bocale, resta da capire se realmente non ci sarà bisogno di altro o se per Sampirisi i discorsi rimangono sempre aperti.

Anche Canotto c’è

Nel frattempo si è aggiunto alla comitiva il tanto atteso esterno Canotto. Lui, come Obi, il Ds Taibi li ha cercati nella scorsa sessione di calciomercato, essendo stati al Chievo calciatori di Aglietti. Non se ne fece nulla per l’eccessivo costo dell’ingaggio. Obi si è presentato a giornalisti e tifosi, Canotto, come detto, è insieme al gruppo ed è probabile lo si veda in campo già da martedi in occasione del match che la Reggina giocherà in casa del Lamezia.

Inzaghi, per sua stessa ammissione, attende adesso due centrocampisti di livello ed almeno un attaccante.