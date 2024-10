Calciomercato Reggina: il Catanzaro insiste per Rolando, anche se…

Non è un mistero che il Catanzaro voglia Gabriele Rolando. Lo ha detto pubblicamente anche il Ds della Reggina Taibi, dichiarano pure che insieme ai giallorossi c’è un forte interessamento anche del Pescara.

Catanzaro e Pescara aspettano una risposta da Rolando

Rolando è fuori dai programmi tecnici della società amaranto, quindi ampia disponibilità alla cessione e attesa per capire quello che accadrà. Le proposte sono state già formulate da tempo, la palla è passata all’esterno che si è preso del tempo prima di decidere. In realtà si era scritto di una risposta che sarebbe dovuta arrivare in questo fine settimana ed allo stesso tempo è facilmente immaginabile che le due società interessate non aspetteranno ancora per molto, perchè in caso di risposta negativa, dovranno lavorare sulle alternative. Reggina spettatrice molto interessata.