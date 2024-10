Calciomercato: accostato alla Reggina un centrocampista dell’Altamura

Sono sempre più numerosi i nomi dei calciatori in procinto di lasciare le squadre con le quali hanno conquistato la promozione in Lega Pro che vengono accostati alla Reggina. Secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com, la società amaranto sarebbe interessata a Gaetano Logoluso, centrocampista di Cerignola, classe 1997, reduce dalla vittoria del campionato di serie D con l’Altamura. Trentuno presenze, tre reti e nonostante l’ottimo rendimento, la società che si prepara al prossimo campionato di serie C non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto.

Sul calciatore pare ci sia un interessamento anche della Pistoiese che ricordiamo ha ingaggiato in panchina mister Giacomarro, insieme a Logoluso all’Altamura.

Il centrocampista 27enne era ritornato la scorsa estate ad Altamura dopo aver disputato un grande campionato fra i professionisti a Potenza nella stagione precedente.