Calciomercato Reggina: vicino il ritorno di un altro ex richiesto da Pergolizzi

Senso di appartenenza e attaccamento alla maglia. Su questo tracciato si è costruito il percorso nella passata stagione seppur in tutta fretta e verso la stessa direzione si vuole impostare la squadra per il nuovo campionato. Barillà, Porcino, Adejo, Salandria e poi i giovani Zucco, Perri, Provazza, Simonetta sono la dimostrazione di come la società presti molta attenzione a quello che è stato il passato della Reggina per costruire il futuro.

Leggi anche

A tale proposito si è individuato anche nella figura dell’allenatore un ex come Rosario Pergolizzi, oltre ad essere un tecnico che conosce benissimo la categoria vinta per ben due volte. E insieme a Pergolizzi si sta costruendo la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato. Non saranno moltissimi gli interventi, certamente mirati e tra le richieste del nuovo allenatore c’è tra gli altri l’esterno Riccardo Malara, anche lui cresciuto nel settore giovanile della Reggina e lo scorso anno in forza alla Vibonese dove ha disputato un buon campionato.

Il classe 2005 si è già confrontato con il Dt Bonanno e le parti sono molto vicine all’accordo, ma la linea scelta dalla società è chiara: ogni comunicazione verrà trasmessa a partire dal primo luglio, giorno di apertura ufficiale del calciomercato.