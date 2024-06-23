Lavori al Granillo: nuovo look per la Tribuna Ovest. Le foto

Si lavora senza soste allo stadio Oreste Granillo per rispettare i tempi di quelli che sono gli interventi da apportare per il miglioramento della struttura. E il primo bel colpo d’occhio lo si registra nel settore di Tribuna Ovest dove si stanno posizionando i nuovi seggiolini nelle zone laterali (amaranto) e le poltroncine nella zona Vip parte alta. Seguirà l’installazione di nuove sedute anche per quello che riguarda la tribuna stampa.

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Gli altri interventi prevedono inoltre nuovi cartelloni segnaminuti per le partite, uno per la tribuna nord e uno per la tribuna sud e la sistemazione del nuovo tabellone a led. Già installata una pedana per la visione più agevole delle partite, riservato alle persone con disabilità, un nuovo ascensore e la sostituzione delle torri faro. Nella piazzetta in prossimità del Granillo è previsto poi il parcheggio per le persone con disabilità.

L’impianto sportivo si affianca ad un progetto più ampio di 15 milioni di euro che il Comune ha vinto per i progetti Pinqua (Piano Nazionale Qualità Abitare) che occuperà anche l’area del vecchio deposito delle ferrovie a mare.

Oltre alla parte strutturale, si è già provveduto anche al rifacimento del manto erboso con tutte quelle procedure necessarie per renderlo poi praticabile per l’inizio della nuova stagione. Dalla foto sono facilmente visibili i primissimi risultati della nuova semina. I lavori sono costantemente seguiti dalla Responsabile degli impianti sportivi per conto del Comune di Reggio Calabria Eleonora Megale.