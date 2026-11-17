Reggio, allievi carabinieri in libera uscita sventano un furto in centro città
I due allievi sono riusciti a fermare il responsabile, scongiurandone la fuga
17 Novembre 2026 - 11:14 | di Eva Curatola
Una domenica di libera uscita trascorsa tra le vie del centro cittadino si è trasformata in un imprevisto banco di prova per due allievi carabinieri di Reggio Calabria.
Nel tardo pomeriggio del 15 novembre, lungo il Corso Garibaldi, i due giovani militari sono intervenuti per sventare un furto ai danni di una boutique di abbigliamento.
Nonostante fossero fuori servizio, sono riusciti a fermare il responsabile, scongiurandone la fuga.
La vicenda si è conclusa con l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno preso in carico l’uomo e proceduto al suo deferimento all’autorità giudiziaria.
Un’esperienza sul campo, lontano dalle aule e dalle attività di addestramento, per due giovani ancora impegnati nel loro percorso di formazione nell’Arma.
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