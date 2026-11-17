I due allievi sono riusciti a fermare il responsabile, scongiurandone la fuga

Una domenica di libera uscita trascorsa tra le vie del centro cittadino si è trasformata in un imprevisto banco di prova per due allievi carabinieri di Reggio Calabria.

Nel tardo pomeriggio del 15 novembre, lungo il Corso Garibaldi, i due giovani militari sono intervenuti per sventare un furto ai danni di una boutique di abbigliamento.

Nonostante fossero fuori servizio, sono riusciti a fermare il responsabile, scongiurandone la fuga.

La vicenda si è conclusa con l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno preso in carico l’uomo e proceduto al suo deferimento all’autorità giudiziaria.

Un’esperienza sul campo, lontano dalle aule e dalle attività di addestramento, per due giovani ancora impegnati nel loro percorso di formazione nell’Arma.