Reggio, saldo Tari 2026 in scadenza: l’avviso di Hermes
L'importo è calcolato sull'intera annualità, al netto dell'acconto già emesso. Pagamento in un'unica soluzione
17 Novembre 2026 - 10:43 | Comunicato stampa
Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. ricorda ai gentili contribuenti che il giorno 30 novembre 2026 scade il pagamento del saldo Tari 2026. L’importo è determinato tenendo conto di quanto dovuto per l’intera annualità, al netto di quanto già emesso a titolo di acconto Tari 2026 con applicazione delle tariffe approvate con Deliberazione dell’Ente.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione mediante modello F24.
Se il contribuente non riceve l’avviso, può scaricarlo dal sito www.hermesrc.it accedendo alla propria area riservata.
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