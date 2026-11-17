Reggio, nasce il comitato di quartiere ‘Il Valanidi’: un ponte tra i cittadini e le istituzioni
Il gruppo è già operativo e ha avviato i primi confronti con gli enti competenti su diverse problematiche segnalate sul territorio
17 Novembre 2026 - 10:18 | di Redazione
Si presenta ufficialmente alla comunità e agli organi cittadini il nuovo comitato di quartiere “IL VALANIDI”, nato con l’obiettivo di creare un filo diretto tra i residenti e la Pubblica Amministrazione, dando peso e rappresentanza alle istanze delle comunità che vivono lungo il torrente. Il comitato si propone come uno strumento concreto a disposizione dei cittadini per segnalare le criticità del territorio e, parallelamente, come un supporto costruttivo per le istituzioni, avanzando proposte di intervento e miglioria.
Con sede nella frazione storica di Rosario Valanidi, il comitato punta a raccogliere le necessità di tutte le frazioni circostanti e dell’intera area periferica: un territorio vivo e strategico per il collegamento con il centro di Reggio Calabria, che rivendica oggi la centralità che merita.
Per raccogliere la voce dei residenti sono già attivi i canali social ufficiali su Facebook e Instagram (alla pagina “IL VALANIDI”) e l’indirizzo di posta elettronica comitatoilvalanidi@gmail.com.
La presidente Nicoletta Minniti, affiancata dal direttivo, si farà portavoce delle richieste dei cittadini presso Amministrazioni, Enti, Uffici e Società partecipate, operando con lo spirito di collaborazione che da sempre caratterizza gli abitanti della vallata — da Santa Venere fino a Trapezi-San Gregorio, passando per Paterriti, Aretina e Arcoleo. L’azione del comitato si estenderà inoltre al dialogo con le comunità dei comuni limitrofi dell’area metropolitana che gravitano attorno al bacino del Valanidi.
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