Un miraggio vero, non una leggenda: dalla costa reggina la sponda siciliana può sembrare vicina e piena di torri. Cosa dicono il Comune di Reggio e gli studiosi

La Fata Morgana è un miraggio vero, non una leggenda: dalla costa di Reggio Calabria, in certe condizioni, la sponda siciliana dello Stretto di Messina sembra avvicinarsi, sollevarsi sull’acqua e riempirsi di torri, pilastri e palazzi che non esistono. Un fenomeno raro, che può rendere Messina visibile in ogni dettaglio e annullare le distanze.

In breve

La Fata Morgana è un miraggio complesso: l’immagine reale della costa appare deformata e cambia in pochi istanti

Il nome richiama la fata Morgana delle leggende arturiane; Marc’Antonio Politi lo usa a stampa nel 1617 per i miraggi dello Stretto

Il Comune di Reggio indica come condizioni favorevoli mattine estive, giornate calde e umide, mare calmo e assenza di vento

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Un miraggio con il nome di una fata

Andrew T. Young, astronomo della San Diego State University che ai miraggi ha dedicato una pagina di studio sulla Fata Morgana, spiega che il nome italiano è quello di Morgan Le Fay, la fata del ciclo di re Artù. Il folclore locale le attribuiva i miraggi dello Stretto tra Reggio e Messina.

Young segnala anche che Marc’Antonio Politi, nella sua Cronica della Nobil’ e fedelissima Città di Reggio, stampata a Messina nel 1617, è il primo a chiamare così il fenomeno. Nel 1646 il gesuita Athanasius Kircher annotava che i reggini chiamavano Morgana quello spettacolo.

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Il racconto del 1643 e le tre apparizioni di Minasi

Tra le testimonianze più antiche c’è quella di Ignazio Angelucci, che descrisse in una lettera a padre Leone Sanzio ciò che aveva visto la mattina del 15 agosto 1643. Lo stesso Angelucci scrive di aver ritenuto per 26 anni che si trattasse di una favola.

Nel 1773 padre Antonio Minasi pubblicò a Roma la Dissertazione prima sopra un fenomeno volgarmente detto Fata Morgana. Minasi lo vide in tre occasioni, ogni volta diverso, e distinse le apparizioni in tre classi. Descrisse pilastri, archi, castelli, torri e palazzi visibili sul mare quando il sole sorgeva con un angolo di circa 45 gradi e l’acqua era ferma.

Perché lo Stretto è un luogo adatto

Lo Stretto di Messina è uno dei pochi luoghi al mondo in cui può verificarsi la Fata Morgana, che si manifesta dalla sponda reggina, soprattutto nelle mattine d’estate, con giornate calde e umide, mare calmo e assenza di vento.

La Fata Morgana è uno dei fenomeni naturali dello Stretto, il braccio di mare dove si intrecciano correnti, biodiversità e storia, e dove da sempre convive anche la mitologia, come quella di Scilla e Cariddi.

Il fenomeno, però, non è esclusivo dello Stretto. Young ricorda osservazioni sul Lago di Ginevra, studiate nell’Ottocento dai fratelli Charles e Louis Dufour, e lungo la costa adriatica, dove il canonico di Molfetta Giuseppe Maria Giovene ne descrisse una versione osservata sul Gargano nel 1790.

Quando si vede e perché cambia in fretta

Giovene scriveva che il fenomeno da lui osservato era più frequente in autunno e in inverno, anche se talvolta si vedeva in primavera e in estate. Young spiega che i miraggi dovuti a inversioni termiche, cioè strati d’aria più calda sopra aria più fredda, sono più probabili all’alba che più tardi nella giornata.

Quello che si vede dipende molto dall’altezza dell’osservatore rispetto allo strato d’aria che piega la luce, aggiunge Young: piccoli cambiamenti possono modificare l’aspetto del miraggio nel giro di minuti o farlo svanire all’improvviso. Per questo non esiste un calendario: il Comune lo definisce un fenomeno raro e legato a condizioni particolari.

Domande frequenti

La Fata Morgana è reale?

Sì, è un fenomeno ottico reale. Secondo Andrew Young, della San Diego State University, i miraggi mostrano immagini multiple che cambiano rapidamente, con elementi verticali e orizzontali che richiamano architetture. Quello che si vede è la costa vera, deformata dall’aria che piega la luce, non una città nel mare.

Si vede solo sullo Stretto di Messina?

No, è uno dei pochi luoghi al mondo in cui può verificarsi, ma Young cita osservazioni sul Lago di Ginevra e sulla costa adriatica. Il nome, però, è legato allo Stretto fin dal 1617, quando Politi lo usò per i miraggi visibili da Reggio.

In quale periodo dell’anno si vede?

Perlopiù nelle mattine d’estate, con caldo umido, mare calmo e senza vento. Giovene, osservando un fenomeno analogo sul Gargano nel 1790, lo trovava più frequente in autunno e inverno. In ogni caso, secondo il Comune, resta un evento raro.

Immagine: incisione colorata di Charles H. Whymper, Wellcome Collection, licenza CC BY 4.0. Fonti: portale Turismo Reggio Calabria, pagina di Andrew T. Young (San Diego State University).