Si è svolto a Gambarie d’Aspromonte, il 1° Trofeo Skiroll Aspromonte, manifestazione sportiva organizzata dallo Sci Club Montenero e dallo Ski Team Gambarie, inserita nel progetto Skiroll Cup Montagna Calabria.

L’evento ha rappresentato un’importante giornata di sport e aggregazione, coinvolgendo atleti, tecnici e società provenienti da Calabria e Basilicata, confermando la vitalità del movimento dello sci di fondo e dello skiroll nel territorio interregionale.

La manifestazione ha visto una significativa partecipazione di giovani atleti, protagonisti di una competizione che ha coniugato impegno agonistico, passione sportiva e valorizzazione del patrimonio montano dell’Aspromonte. La presenza di numerosi club del settore ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la crescita e la diffusione dello skiroll, disciplina che costituisce un fondamentale strumento di preparazione per lo sci di fondo e un’opportunità di pratica sportiva durante tutto l’anno.

Particolarmente rilevante è stata anche la partecipazione istituzionale, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle amministrazioni e degli organismi sportivi al progetto. Presenti il Vicesindaco di Santo Stefano in Aspromonte Diego Coppola, il delegato del CUS Reggio Calabria Francesco Barreca, il delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giovanni Verduci, e il Presidente del Comitato Regionale FISI Calabro Lucano, Pino Mirarchi.

La presenza delle istituzioni ha conferito ulteriore valore alla manifestazione, evidenziando il ruolo dello sport quale strumento di promozione territoriale, aggregazione sociale e sviluppo delle aree montane.

Il Trofeo Skiroll Aspromonte si inserisce nel più ampio percorso di crescita del progetto Skiroll Cup Montagna Calabria, che mira a creare una rete di appuntamenti sportivi capaci di coinvolgere società, giovani atleti e territori, contribuendo a rafforzare la vocazione sportiva e turistica della montagna calabrese.

Di rilievo nella tappa reggina i risultati degli atleti: Vera Minardi, dello S.C. Montenero, che ha vinto la gara U18; Antonio Olivito e Serafina Succurro, sempre del Montenero, che hanno vinto le categorie Children; Giada Fratta e Simone Di Sanzo, dello S.C. Rotonda, si sono invece aggiudicati le competizioni per i Pulcini.

Gambarie, con le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, si conferma una sede ideale per ospitare eventi di questo genere, in grado di promuovere una fruizione attiva del territorio e valorizzarne le potenzialità anche al di fuori della stagione invernale.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la riuscita della manifestazione e rivolgono un sentito ringraziamento a tutte le società partecipanti, agli atleti, ai tecnici, alle istituzioni presenti, ai volontari e a quanti hanno contribuito all’organizzazione e allo svolgimento della gara.

Il 1° Trofeo Skiroll Aspromonte rappresenta un significativo punto di partenza per consolidare Gambarie e l’Aspromonte nel panorama degli sport di montagna, nella prospettiva di una sempre maggiore collaborazione tra associazioni sportive, istituzioni e territorio.

Una giornata che ha dimostrato come lo sport, attraverso la partecipazione dei giovani e la sinergia tra le diverse realtà, possa diventare un autentico motore di promozione e valorizzazione della Calabria.