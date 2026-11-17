«Voglio esprimere il mio più profondo e sincero apprezzamento per il coraggio e l’altissimo senso del dovere dimostrato dai giovanissimi allievi carabinieri che, pur trovandosi ovviamente liberi dal servizio, non hanno esitato un istante a intervenire per sventare un furto in una nota boutique del nostro centralissimo Corso Garibaldi , inseguendo e bloccando il responsabile».

Lo afferma la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando l’episodio di cronaca avvenuto nelle scorse ore nel cuore di Reggio Calabria.

«Il loro intervento tempestivo e impeccabile – prosegue l’esponente del Carroccio – ci offre l’occasione per ribadire, ancora una volta e con forza, l’assoluta e strategica importanza della presenza della Scuola Allievi Carabinieri nella nostra città. Questa istituzione si conferma un presidio di legalità imprescindibile e una vera fucina di eccellenze, capace di formare giovani servitori dello Stato pronti a tutelare i cittadini in ogni momento».

La nota prosegue però con un forte monito sulla sicurezza urbana.

«Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a questa grave deriva. Ho avuto notizia di altri furti che si sono verificati negli ultimi giorni: è evidente che quello di oggi non è purtroppo un caso isolato. Questi criminali – denuncia la senatrice di Reggio Calabria – stanno rovinando la routine pacifica e tranquilla di una città come la nostra, che storicamente non ha mai conosciuto e non è abituata a tollerare episodi così sfacciati di criminalità predatoria e degrado in pieno centro».