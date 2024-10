Calciomercato: Reggina in chiusura per due centrocampisti

La società sembra essere andata oltre la disapprovazione della tifoseria rispetto a una scelta già fatta e che riguarda il centrocampista Jacopo Dall’Oglio. Cresciuto nel settore giovanile amaranto, il calciatore ha messo insieme 52 presenze con la Reggina e due reti, poi Brescia, Catania, Palermo e l’ultima esperienza con la maglia dell’Avellino. All’età di trentadue anni e dopo aver risolto il contratto con la società campana, avrebbe deciso di scendere di categoria per rinforzare l’organico guidato da mister Pergolizzi, riempiendo quella casella che lo stesso allenatore aveva dichiarato necessario completare.

Come già detto in apertura, un ritorno decisamente non gradito in modo particolare dalla Curva Sud che ne aveva contestato già l’idea nel momento in cui era venuta fuori la notizia, ricordando quel gesto nel 2014 verso i tifosi, mai dimenticato e, nonostante le scuse, mai perdonato.

L’altro rinforzo per il centrocampo è stato individuato in Francesco Urso, calciatore che nel suo currucilum vanta esperienze in serie B, lo scorso anno alla Cavese, compagine promossa in serie C. Per lui 28 sono state le presenze e 4 le reti.